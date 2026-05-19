A Pescara il musical Maradona el Diego con il neo vincitore di Amici Lorenzo Salvetti e Lello Arena

A Pescara è in scena il musical “Maradona el Diego”, con il giovane cantante vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, e l’attore Lello Arena. Salvetti, che ha appena concluso la più recente edizione del talent show, interpreta il ruolo principale nel spettacolo dedicato al celebre calciatore. La produzione ha scelto di portare in teatro questa rappresentazione, coinvolgendo artisti noti e emergenti, e la rappresentazione è in programma nelle prossime settimane.

Ha da poco vinto l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è già all’opera per prendere parte, da protagonista, al musical “Maradona el Diego”. Si tratta di Lorenzo Salvetti che, nello spettacolo, interpreterà proprio Maradona. Con lui ci sarà anche Lello Arena nel ruolo di san Gennaro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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