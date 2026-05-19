A Palazzo delle Paure l' arte di Nicolò e Paolo con Design Talk

Da leccotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio alle 21.00 si svolgerà presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco un evento di Design Talk* Off. La serata prevede una presentazione di opere di Nicolò e Paolo, artisti coinvolti nel progetto. L'evento fa parte della terza edizione di Design Talk*, un ciclo di incontri sul tema del design organizzati da E507 Studio e curati dal giornalista Prashanth Cattaneo. La location si trova in piazza XX Settembre 22.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mercoledì 20 Maggio alle ore 21.00 presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco (piazza XX Settembre 22) si terrà Design Talk* Off, il terzo evento della terza edizione di Design Talk*, il programma di incontri sul design di E507 Studio curati da Prashanth Cattaneo, giornalista e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Educazione emotiva e paure infantili, Paolo Crepet a genitori e insegnanti: “Dobbiamo rappresentare le cose che accadono senza avere paura delle paure”Paolo Crepet invita gli adulti a raccontare la verità ai bambini, evitando rassicurazioni illusorie per affrontare le paure con coraggio L'articolo .

"Hokusai. Il segreto dell'Onda" a Palazzo delle Paure con 43 opereLa recensione di Vincenzo Bonaventura: "Protagonista della performance: Hokusai Katsushika (1760-1849), il più famoso pittore giapponese.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web