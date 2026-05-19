A Palazzo delle Paure l' arte di Nicolò e Paolo con Design Talk
Mercoledì 20 maggio alle 21.00 si svolgerà presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco un evento di Design Talk* Off. La serata prevede una presentazione di opere di Nicolò e Paolo, artisti coinvolti nel progetto. L'evento fa parte della terza edizione di Design Talk*, un ciclo di incontri sul tema del design organizzati da E507 Studio e curati dal giornalista Prashanth Cattaneo. La location si trova in piazza XX Settembre 22.
Mercoledì 20 Maggio alle ore 21.00 presso la sala conferenze di Palazzo delle Paure a Lecco (piazza XX Settembre 22) si terrà Design Talk* Off, il terzo evento della terza edizione di Design Talk*, il programma di incontri sul design di E507 Studio curati da Prashanth Cattaneo, giornalista e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Educazione emotiva e paure infantili, Paolo Crepet a genitori e insegnanti: “Dobbiamo rappresentare le cose che accadono senza avere paura delle paure”Paolo Crepet invita gli adulti a raccontare la verità ai bambini, evitando rassicurazioni illusorie per affrontare le paure con coraggio L'articolo .
"Hokusai. Il segreto dell'Onda" a Palazzo delle Paure con 43 opereLa recensione di Vincenzo Bonaventura: "Protagonista della performance: Hokusai Katsushika (1760-1849), il più famoso pittore giapponese.