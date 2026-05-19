AOU Ruggi di Salerno | blitz ispettivo di Fratelli d’Italia

Questa mattina una delegazione regionale di Fratelli d’Italia, composta dal capogruppo e dal vice presidente, ha effettuato una visita ispettiva presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La visita si è svolta senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche. La delegazione si è recata all’interno della struttura per un sopralluogo, senza rilasciare commenti o indicare eventuali obiettivi specifici dell’ispezione. La presenza della delegazione si è conclusa senza ulteriori sviluppi comunicati.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Una delegazione regionale di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Gennaro Sangiuliano ed il vice presidente Giuseppe Fabbricatore si è recata questa mattina in visita ispettiva presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Due i punti nei quali la delegazione ha compiuto la visita: il pronto soccorso e la Torre cardiologica. Le due strutture sono la parte del Ruggi che sono finite spesso al centro di cronaca per episodi di malasanità. Basti pensare al caso di Cristina Pagliarulo, la 40 enne di Giffoni la cui morte è al vaglio di un’inchiesta giudiziaria. A margine dell’incontro con alcuni giornalisti presenti, Gennaro Sangiuliano ha commentato le preoccupazioni per la carenza organica dell’ospedale ed ha auspicato il completamento in tempi brevi del nuovo ospedale Ruggi di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A.O.U. Ruggi di Salerno: blitz ispettivo di Fratelli d’Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città. Sicurezza, dal Viminale oltre 82 milioni per la provincia di Salerno: plaude Fratelli d'Italia“Il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni... IL RUGGI CELEBRA LA FESTA DELLA MAMMA CON UNA GIORNATA A LORO DEDICATA Tutte le mamme, per celebrare la loro festa, domenica 10 maggio 2026, avranno una giornata a loro dedicata, organizzata dalla... x.com Ruggi di Salerno, stop agli straordinari: la protesta del NursindIl Nursind Salerno contesta il blocco degli straordinari all'Azienda Ruggi: Provvedimento improvviso e poco sostenibile per i reparti in sofferenza ... infocilento.it Ruggi di Salerno, l'appello di Polichetti (Udc) alla Regione: Nominate subito il nuovo managerMario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, sollecita la Regione Campania ad accelerare la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ru ... ilvescovado.it