AOU Ruggi di Salerno | blitz ispettivo di Fratelli d’Italia

Da anteprima24.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una delegazione regionale di Fratelli d’Italia, composta dal capogruppo e dal vice presidente, ha effettuato una visita ispettiva presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La visita si è svolta senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche. La delegazione si è recata all’interno della struttura per un sopralluogo, senza rilasciare commenti o indicare eventuali obiettivi specifici dell’ispezione. La presenza della delegazione si è conclusa senza ulteriori sviluppi comunicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Una delegazione regionale di Fratelli d’Italia, con il capogruppo Gennaro Sangiuliano ed il vice presidente Giuseppe Fabbricatore si è recata questa mattina in visita ispettiva presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Due i punti nei quali la delegazione ha compiuto la visita: il pronto soccorso e la Torre cardiologica. Le due strutture sono la parte del Ruggi che sono finite spesso al centro di cronaca per episodi di malasanità. Basti pensare al caso di Cristina Pagliarulo, la 40 enne di Giffoni la cui morte è al vaglio di un’inchiesta giudiziaria. A margine dell’incontro con alcuni giornalisti presenti, Gennaro Sangiuliano ha commentato le preoccupazioni per la carenza organica dell’ospedale ed ha auspicato il completamento in tempi brevi del nuovo ospedale Ruggi di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

aou ruggi di salerno blitz ispettivo di fratelli d8217italia
© Anteprima24.it - A.O.U. Ruggi di Salerno: blitz ispettivo di Fratelli d’Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Elezioni comunali a Salerno, Fratelli d'Italia ufficializza la candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi“Ufficializzo la scelta del Professore Gherardo Maria Marenghi quale nostro candidato sindaco a Salerno Città.

Sicurezza, dal Viminale oltre 82 milioni per la provincia di Salerno: plaude Fratelli d'Italia“Il Ministero dell’Interno ha sbloccato investimenti straordinari per circa 1,3 miliardi di euro destinati ai Comuni italiani, con oltre 82,6 milioni...

ruggi di salerno a o u ruggiRuggi di Salerno, stop agli straordinari: la protesta del NursindIl Nursind Salerno contesta il blocco degli straordinari all'Azienda Ruggi: Provvedimento improvviso e poco sostenibile per i reparti in sofferenza ... infocilento.it

Ruggi di Salerno, l'appello di Polichetti (Udc) alla Regione: Nominate subito il nuovo managerMario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, sollecita la Regione Campania ad accelerare la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ru ... ilvescovado.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web