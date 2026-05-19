A Novara torna Festivart | tre giorni di spettacoli di strada nel fine settimana Il programma

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, il centro storico di Novara sarà teatro della quarta edizione di Festivart, il festival dedicato alle arti di strada. Durante i tre giorni, si svolgeranno spettacoli e performance di artisti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si svolgerà principalmente nelle vie principali e nelle piazze della città, coinvolgendo vari spazi pubblici. L’evento si ripete annualmente e si rivolge a un pubblico di tutte le età.

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