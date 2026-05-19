A Nocciano due giorni di casting ufficiali per il cortometraggio L’ultimo giorno con Maria Grazia Cucinotta

A Nocciano si sono svolti due giorni di casting ufficiali per il cortometraggio intitolato “L’ultimo giorno”, diretto da Clarissa Leone e prodotto da Le Brì Production Italy. Le selezioni si sono tenute presso il castello Aliprandi De Sterlich, un edificio storico che ha ospitato le prove per il nuovo progetto cinematografico. La produzione ha coinvolto attori in diverse fasi di selezione, con l’obiettivo di individuare i partecipanti per il cast del cortometraggio. Tra gli attori coinvolti figura anche Maria Grazia Cucinotta.

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