A Monza la maxi mobilitazione contro la guerra | in piazza oltre 100 organizzazioni

A Monza e nella provincia di Monza e della Brianza, domenica pomeriggio si terrà una manifestazione contro la guerra. Più di cento organizzazioni della società civile parteciperanno a una marcia che si svolgerà in piazza. La mobilitazione coinvolge gruppi provenienti da diversi ambiti e settori, unendo le voci in un'appello pubblico contro il conflitto armato. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e prevede un corteo che attraverserà le strade principali della città.

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Monza e la Brianza si mobilitano e domenica pomeriggio saranno oltre cento le organizzazioni della società civile che scenderanno in piazza per una grande marcia contro la guerra. Come già annunciato settimana scorsa dalla redazione di MonzaToday, domenica 24 maggio a Monza ci sarà un maxi corteo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Diserta, sabota, resisti": a Monza tre giorni di mobilitazione contro la guerraNel fine settimana della Festa della Liberazione a Monza il centro sociale si mobilita contro la guerra. A Monza la maxi mobilitazione contro la guerra: in piazza oltre 100 organizzazioniUn lungo serpentone di bandiere della pace, ma anche di bandiere di partiti, associazioni, sindacati, comitati che blinderanno la città ... monzatoday.it M5 fino a Monza, il Governo ci mette 576 milioni: via libera al maxi prolungamento della LillaStanziate le risorse per completare l’opera senza tagli alle fermate. Sala e Pilotto: Ora siamo sul binario della concretezza dei cantieri ... affaritaliani.it