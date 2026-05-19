a me gli occhi

L’ipnosi clinica sta trovando spazio anche nelle procedure mediche, arrivando fino alla sala operatoria. Finora conosciuta soprattutto come tecnica terapeutica o come spettacolo, questa pratica viene ora utilizzata in contesti più strettamente medici. La sua applicazione in operazioni chirurgiche rappresenta un aspetto meno noto di questa metodologia, che si sta diffondendo tra professionisti del settore sanitario. La novità riguarda la sua integrazione nelle pratiche di cura, senza più limitarsi a dimostrazioni pubbliche o a trattamenti psicologici.

Dimenticate pendolini e spettacoli da palcoscenico: oggi l’ipnosi clinica entra perfino in sala operatoria. Alle Molinette di Torino un paziente con tumore al colon è stato operato senza anestesia generale, grazie a una combinazione di ipnosi e anestesia locale. Ma come funziona davvero la trance? Può aiutare contro dolore, ansia e insonnia? E dove finisce la scienza e iniziano i falsi miti?In questa puntata parliamo della nuova frontiera dell’ipnosi medica: tra neuroscienze, chirurgia e benessere mentale. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 🔗 Leggi su Panorama.it

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