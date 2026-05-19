A Laila Hasanovic va la coppa alla manicure primaverile più bella

A Roma si celebra una nuova vittoria nel mondo della bellezza, con Laila Hasanovic che si aggiudica il premio per la manicure primaverile più bella. La competizione si è svolta tra diverse partecipanti, e alla fine il suo stile ha conquistato i giudici. La premiazione si è tenuta in una location dedicata, alla presenza di pubblico e organizzatori. Nel frattempo, nel mondo dello sport, Jannik Sinner ha conquistato il titolo agli Internazionali d’Italia, portando il tennis italiano in prima linea.

Dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia, Roma ha un nuovo re e una nuova regina. Lei si chiama Laila Hasanovic ed è la fidanzata attuale del tennista. La modella e influencer biondissima che ha segnato un colpo vincente nel cuore del tennista altoatesino, lo guarda sempre dagli spalti. Ora, lei e i suoi look e beauty look sono al centro dell’attenzione. Il motivo? Con discrezione e assoluta eleganza riescono sempre a sfiorare la perfezione. Dai capelli alle unghie che Laila Hasanovic, regina di Roma, con la sua perfetta manicure primaverile. 26 anni e un patrimonio milionario. Laila Hasanovic non è solo la fidanzata di Sinner ma una modella, nata a Copenaghen da una famiglia di origini bosniache, tra le più apprezzate da brand della bellezza e della moda. 🔗 Leggi su Amica.it

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La storia d'amore di Jannik Sinner e Laila Hasanovic reddit

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