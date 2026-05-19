A Grotte Santo Stefano attesa di 2 ore e mezza alle intemperie per la carta d' identità | la segnalazione
Questa mattina, su Rai Uno, è stata riportata la segnalazione di cittadini che hanno dovuto attendere due ore e mezza sotto la pioggia a Grotte Santo Stefano per ottenere la carta d’identità. Nel frattempo, si è parlato di una task force di vari Comuni italiani che lavora per completare la transizione alle carte d’identità digitali entro il 3 agosto 2026. La notizia ha attirato l’attenzione sui tempi e le difficoltà legate ai servizi di rilascio dei documenti in alcuni territori.
Questa mattina su Rai Uno hanno parlato della task force messa in campo da diversi Comuni italiani per poter fare le carte d'identità digitali entro il 3 agosto 2026. Proprio ieri mi sono trovata in una realtà surreale che si vive a Grotte Santo Stefano frazione di Viterbo dove l'ufficio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Terra che accoglie - Grotte Santo Stefano (VT)
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