A Grotte Santo Stefano attesa di 2 ore e mezza alle intemperie per la carta d' identità | la segnalazione

Da viterbotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, su Rai Uno, è stata riportata la segnalazione di cittadini che hanno dovuto attendere due ore e mezza sotto la pioggia a Grotte Santo Stefano per ottenere la carta d’identità. Nel frattempo, si è parlato di una task force di vari Comuni italiani che lavora per completare la transizione alle carte d’identità digitali entro il 3 agosto 2026. La notizia ha attirato l’attenzione sui tempi e le difficoltà legate ai servizi di rilascio dei documenti in alcuni territori.

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Questa mattina su Rai Uno hanno parlato della task force messa in campo da diversi Comuni italiani per poter fare le carte d'identità digitali entro il 3 agosto 2026. Proprio ieri mi sono trovata in una realtà surreale che si vive a Grotte Santo Stefano frazione di Viterbo dove l'ufficio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Terra che accoglie - Grotte Santo Stefano (VT)

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