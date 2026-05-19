A Grotte Santo Stefano attesa di 2 ore e mezza alle intemperie per la carta d' identità | la segnalazione

Questa mattina, su Rai Uno, è stata riportata la segnalazione di cittadini che hanno dovuto attendere due ore e mezza sotto la pioggia a Grotte Santo Stefano per ottenere la carta d’identità. Nel frattempo, si è parlato di una task force di vari Comuni italiani che lavora per completare la transizione alle carte d’identità digitali entro il 3 agosto 2026. La notizia ha attirato l’attenzione sui tempi e le difficoltà legate ai servizi di rilascio dei documenti in alcuni territori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui