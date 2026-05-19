A Grotte Santo Stefano attesa di 2 ore e mezza alle intemperie per la carta d' identità | la segnalazione

A Grotte Santo Stefano cittadini sono stati costretti ad attendere circa due ore e mezza all'aperto per il rilascio della carta d'identità. La segnalazione riguarda le lunghe attese e le condizioni di permanenza all'esterno, senza ripari adeguati. Questa mattina, la questione è stata discussa anche su un'emittente nazionale, dove si è parlato di una task force di vari Comuni italiani impegnata a consegnare le carte d'identità digitali entro il 3 agosto 2026.

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Questa mattina su Rai Uno hanno parlato della task force messa in campo da diversi Comuni italiani per poter fare le carte d'identità digitali entro il 3 agosto 2026. Proprio ieri mi sono trovata in una realtà surreale che si vive a Grotte Santo Stefano frazione di Viterbo dove l'ufficio di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terra che accoglie - Grotte Santo Stefano (VT) Sullo stesso argomento Il Comune di Viterbo ricerca un'associazione per la gestione del centro anziani di Grotte Santo StefanoIl Comune di Viterbo cerca un'associazione di promozione sociale (aps) per la gestione del centro anziani polivalente di Grotte Santo Stefano. IL FARO DI BELARDO STEFANO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Grotte Santo Stefano, il paese che non c'èGROTTE SANTO STEFANO (Viterbo). In piazza Unità d'Italia c'è solo una parrucchieria aperta e dentro una cliente. Fuori macchine posteggiate e desolazione: la piazza è stata trasformata in parcheggio e ... repubblica.it Grotte Santo Stefano senza depuratore, multe dall'Arpa: Serve un milione e mezzo di euroNon solo la solidarietà a Giorgia Meloni e a Liliana Segre per le offese ricevute. Il consiglio comunale ieri ha trattato anche il depuratore mancante a Grotte Santo Stefano e il futuro museo sotto i ... ilmessaggero.it