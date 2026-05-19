A giugno, presso la sede dell’associazione al Matteo Rota di via Garibaldi, sarà possibile usufruire di visite cardiologiche gratuite organizzate dal progetto «Cuore Batticuore». L’iniziativa vede la collaborazione dell’ospedale locale e prevede esami per la misurazione di alcuni parametri legati al rischio di malattie cardiache. L’obiettivo è offrire un’occasione di prevenzione ai cittadini, permettendo loro di monitorare alcuni aspetti della salute del cuore senza costi.

PREVENZIONE. Nella sede dell’associazione al Matteo Rota di via Garibaldi, e in collaborazione con l’ospedale Papa Giovanni, Cuore Batticuore regalerà ai cittadini esami per la misurazione di alcuni dei parametri connessi al rischio di sviluppo di malattie del cuore. Un regalo che «fa bene al cuore». È l’obiettivo delle giornate di screening cardiologico gratuite offerte dall’associazione Cuore Batticuore, pronte a tornare da giugno. Dopo il debutto nel 2025, le visite per conoscere la salute del proprio cuore ripartiranno con due appuntamenti martedì 9 giugno e martedì 7 luglio. La partecipazione alle giornate di screening è libera previa prenotazione, da effettuare contattando l’associazione allo 035. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A giugno visite cardiologiche gratis con «Cuore Batticuore»

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