A Genova la sinistra applaude i concerti ad Avellino li critica

A Genova, la sinistra esprime entusiasmo per i concerti organizzati, mentre ad Avellino si registrano critiche nei confronti di eventi simili. Questa mattina, un sopralluogo davanti alla Dogana si è trasformato in un momento di confronto tra le diverse posizioni, tra commenti sarcastici e osservazioni dirette. La visita ha coinvolto rappresentanti delle amministrazioni locali e cittadini, evidenziando le divergenze di opinioni sulla gestione e sull’organizzazione delle iniziative musicali nelle rispettive città.

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Tempo di lettura: 3 minuti Sopralluogo condito da sarcasmo equesta mattina davanti alla Dogana di Avellino per il candidato sindaco Gianluca Festa, che ha voluto replicare alle proposte avanzate dal campo largo e dal candidato Luca Cipriano sulla possibile realizzazione di un “ridotto” del Teatro Gesualdo all’interno della struttura di Piazza Amendola. Festa ha definito “irrealizzabile” l’ipotesi avanzata dagli avversari politici, parlando di “ennesimo tentativo di buttare tutto in caciara” e accusando il campo largo di scarsa conoscenza della città. “Ridotto mi sembra soltanto il programma del campo largo – ha dichiarato Festa – ridotta è la conoscenza della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “A Genova la sinistra applaude i concerti, ad Avellino li critica” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Delusi da Sinistra Italiana”, ad Avellino Rifondazione corre da solaTempo di lettura: 1 minuto“Delusi da Sinistra Italiana, ma determinati a portare in consiglio comunale la “voce di chi non ha voce”. Meloni in Arabia, "ha fatto bene. Appoggiamola": chi applaude a sinistraIl premier Giorgia Meloni è volato in Medio Oriente per tutelare il sistema di approvvigionamento energetico del Paese in un momento di grave crisi. A Genova va in scena l'ennesimo delirio della sinistra anti-italiana! Chiudono un occhio (e anche due) su occupazioni abusive e degrado, si coccolano centri sociali e clandestini, ma poi usano i vigili per colpire le Penne Nere, che rappresentano la storia x.com Genova, imbrattata la targa di Ugo Venturini a BrignoleGenova, imbrattata la targa di Ugo Venturini a Brignole: nuovo episodio di vandalismo e reazioni politiche con richiesta di condanna. ligurianotizie.it Genova, sinistra contro gli Alpini. E Salis finisce in trappolaNei carrugi il clima è diventato in un baleno pungente, quello della rivoluzione imminente: Compagni, arrivano gli Alpini. Un ... iltempo.it