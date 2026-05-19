A Cuntaterra lo spettacolo teatrale Ode al vino
Sabato 23 maggio, alle ore 21, a CuntaTerra, chiusura di stagione della rassegna culturale "La Buona Stella" con uno spettacolo intenso, poetico e festante. In scena Arotron - Compagnia dell'Aratro con lo spettacolo “Ode al vino – Bacco Bacco Euoè”, un viaggio teatrale e sensoriale dentro la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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