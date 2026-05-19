A che ora parte Giulio Pellizzari oggi cronometro Giro d’Italia 2026 | programma esatto tv streaming

Oggi, il ciclista alfiere della squadra Red Bull – BORA – hansgrohe prenderà il via della cronometro individuale al Giro d’Italia 2026. La gara, con partenza da Viareggio e arrivo a Massa su un percorso di 42 chilometri, è prevista per le ore 16. La manifestazione si svolge nel contesto del grande evento di ciclismo su strada, che coinvolge numerosi atleti e si può seguire sia in televisione che in streaming.

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Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa, dopo 42 km, il corridore prenderà il via alle ore 16.07. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15 La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.15 circa. La decima tappa del Giro d’Italia 2026 verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD fino alle 14.05 e poi su Rai 2 HD, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Giulio Pellizzari oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: programma esatto, tv, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giulio Pellizzari ICAREGGIA dietro Jonas Vingegaard | Giro d'Italia 2026 Tappa 7 | I VERI Highlights Sullo stesso argomento Quando parte Giulio Pellizzari oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario esatto, tv, streamingGiulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella... Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario preciso, tv, streamingFilippo Ganna (Netcompany INEOS Cycling Team), è il favorito della vigilia nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa... Orari partenza cronometro di domani #Giroditalia 14:20 Filippo Ganna 15:52 Derek Gee 16:04 Michael Storer 16:07 Giulio Pellizzari 16:10 Ben O'Connor 16:13 Mathys Rondel 16:16 Thymen Arensman 16:22 Jai Hindley 16:25 Felix Gall 16:28 Jonas Vingegaa x.com Quando parte Giulio Pellizzari oggi, cronometro Giro d’Italia 2026: orario esatto, tv, streamingGiulio Pellizzari, alfiere della Red Bull - BORA - hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella ... oasport.it Il malessere di Giulio Pellizzari: circola l’ipotesi di un virusGiulio Pellizzari è andato in crisi sull'ascesa a Corno alle Scale nell'arrivo in salita della nona tappa del Giro d'Italia 2026, staccandosi presto dal ... oasport.it