A che ora parte Giulio Pellizzari oggi cronometro Giro d’Italia 2026 | programma esatto tv streaming
Oggi, il ciclista alfiere della squadra Red Bull – BORA – hansgrohe prenderà il via della cronometro individuale al Giro d’Italia 2026. La gara, con partenza da Viareggio e arrivo a Massa su un percorso di 42 chilometri, è prevista per le ore 16. La manifestazione si svolge nel contesto del grande evento di ciclismo su strada, che coinvolge numerosi atleti e si può seguire sia in televisione che in streaming.
Giulio Pellizzari, alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe, è nono nella classifica generale del Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada, e nella cronometro individuale, con partenza da Viareggio ed arrivo a Massa, dopo 42 km, il corridore prenderà il via alle ore 16.07. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15 La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.15, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara, è calcolato attorno alle ore 17.15 circa. La decima tappa del Giro d’Italia 2026 verrà trasmessa in diretta tv da Rai Sport HD fino alle 14.05 e poi su Rai 2 HD, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max. 🔗 Leggi su Oasport.it
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