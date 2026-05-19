A Cannes, il premio è andato al film di Cristian Mungiu, che ha vinto grazie a un rigore narrativo riconosciuto dalla giuria. Nel frattempo, il film di Nicolas Winding Refn, presentato fuori concorso, è stato giudicato deludente e ha ricevuto critiche negative. Il regista danese è tornato sulla scena con un'opera che non ha incontrato il favore del pubblico e della critica, che hanno trovato il film confuso e poco coinvolgente. La selezione ufficiale del festival ha anche visto il fallimento di altri titoli, tra cui quello di un autore molto atteso.

Nicolas Winding Refn è di nuovo a Cannes. Ma il suo Her Private Hell, fuori concorso, non convince, anzi ipnotizza fino al sonno. Specie se lo si “esperisce” al mattino presto. Nato da un’esperienza personale di “inspiegabile morte per mezz’ora”, il nuovo lavoro del regista cult danese di Drive (2011) e tante altre opere di indubbio valore, racconta il viaggio ossessivo di una ragazza alla ricerca del padre nei meandri di una città futuristica avvolta da una nebbia misteriosa. Ma la trama è poco rivelante: ciò che pare interessare a Refn è l’effetto sullo spettatore. La sua palette è fucsia – come in The Neon Demon del 2016 – la sua texture è rilucente, il mezzo illuminante è il neon, appunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Cannes vince il rigore di Cristian Mungiu, bocciati Refn e Harari

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