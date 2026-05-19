A Belve Crime questa sera su Rai 2 viene raccontata la storia di Teresa Potenza, ex compagna di un boss di Cerignola. La puntata presenta il suo racconto, nel quale descrive il percorso che l’ha portata a diventare una testimone di giustizia contro la mafia foggiana. Francesca Fagnani intervista nuovamente una testimone che ha deciso di rompere il silenzio, contribuendo con la sua testimonianza a fare luce su fatti legati alla criminalità organizzata nella regione.

Francesca Fagnani torna ad intervistare per Belve Crime una testimone di giustizia. Tra i protagonsti della puntata di questa sera su Rai 2 c’è Teresa Potenza, la prima donna ad avere il coraggio di rompere il muro di omertà della mafia foggiana, diventando testimone di giustizia. La donna, in particolare, ripercorre gli anni accanto al boss di Cerignola, Giuseppe Mastrangelo, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi anche grazie alle sue dichiarazioni. Quello della Potenza è un racconto drammatico, tra violenze, torture e umiliazioni subite negli anni della relazione con il boss mafioso: Una sera mi portò in aperta campagna, mi mise la pistola in bocca, poi in testa, mi prese per i capelli, mi urinò in faccia e mi disse: “Tu che vuoi scappare da me meriti questo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - A Belve Crime il drammatico racconto di Teresa Potenza, la ex del boss di Cerignola

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