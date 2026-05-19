Un'artista ha accusato un attore di aver ripetuto i propri gesti e movimenti durante una performance pubblica. La questione è stata sollevata da Repetto, che ha dichiarato che l’attore ha copiato le sue mosse senza autorizzazione. In un commento più ampio, Repetto ha descritto un’altra figura, Claudio Cecchetto, come un vero torero, senza entrare nei dettagli delle motivazioni. La vicenda riguarda quindi presunte somiglianze tra le espressioni di due professionisti dello spettacolo e un paragone tra un personaggio e un torero.

?? Punti chiave Come ha fatto l'attore a copiare i movimenti di Repetto? Perché Repetto definisce Claudio Cecchetto un vero torero? Cosa ha rivelato il musicista sulla gestione della serie televisiva? Perché Repetto ha deciso di lasciare il gruppo per gli Stati Uniti??? In Breve L'attore Matteo Giuggioli riproduce fedelmente i movimenti di Repetto nelle scene a Los Angeles. Claudio Cecchetto viene descritto come un manager carismatico e uomo d'affari illuminato. Il nuovo singolo In . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 883, Repetto: “L’attore copia le mie mosse. Cecchetto era un torero

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