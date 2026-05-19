80 anni di diritti in cammino

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 22 maggio alle 18.30 si terrà a Palazzo Moroni presso la sala degli Anziani il convegno intitolato "80 anni di diritti in Cammino. Donne Italiane Stanziali e Migranti fra 800 e 900" tenuto dalla linguista e giornalista Giorgia Miazzo e organizzato dalla Fidapa Sezione Patavium Euganea, con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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