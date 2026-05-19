Il 22 maggio alle 18.30 si terrà a Palazzo Moroni presso la sala degli Anziani il convegno intitolato "80 anni di diritti in Cammino. Donne Italiane Stanziali e Migranti fra 800 e 900" tenuto dalla linguista e giornalista Giorgia Miazzo e organizzato dalla Fidapa Sezione Patavium Euganea, con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Giornata Mondiale dei Diritti Umani - Giornata Mondiale dei Diritti Umani

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Voto alle donne!, quando Mussolini era a favore e Turati e Giolitti no. In un libro il faticoso cammino di un cambiamento epocale che oggi compie 80 anni (10 marzo 1946)Il primo a concedere il voto alle donne fu nientemeno che Mussolini, poi per via delle “leggi fascistissime” non lo applicò.

DISSIDENTE mi arrendo, vi prego di perdonarmi. Il messaggio lasciato da Nina #Litvinova prima di togliersi la vita a 80 anni, la maggior parte dei quali passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell’URSS, ma anche s x.com

Le elezioni nazionali durante questi 34 anni reddit

Il voto alle donne, 80 anni faCelebrata in Campidoglio la rivoluzione del suffragio universale. Un diritto esercitato solo a partire dal 1946, prima nelle elezioni amministrative e poi con il referendum istituzionale del 2 giugno. rainews.it

Scoperta la targa dei Diritti umani e civili dedicata agli 80 anni del suffragio universale femminileScoperta allo Spazio Arena Piemonte del Salone del Libro la targa dei Diritti Umani e Civili dedicata agli 80 anni del suffragio universale femminile. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Ciri ... ansa.it