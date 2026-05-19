Sei arresti e due denunce in Toscana per pedopornografia online: la Polizia postale ha sequestrato migliaia di file in sette province. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 8 uomini arrestati per pedopornografia in Toscana, scovati file dell'orrore durante l'operazione "Net Sweepig"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Caso di pedopornografia a Brescia, sequestrati oltre 5 mila file dell'orrore: 65enne arrestato

Pedopornografia online, tre arrestati e sei denunciati in una vasta operazione con l'FbiLe indagini hanno preso l'avvio nel 2024, con una collaborazione tra la Polizia di Stato e l'Fbi, una investigazione dove ci sono stati agenti...