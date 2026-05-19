730 e polizze assicurative | i limiti per non rischiare sanzioni

La questione dei modelli 730 e delle polizze assicurative riguarda in particolare i limiti e le condizioni per evitare sanzioni. È importante conoscere quali sono le coperture assicurative che consentono di risparmiare e quali invece rischiano di generare problemi fiscali. Tra le polizze più comuni ci sono quelle vita, salute e multirischio per la casa, che devono rispettare specifici parametri per essere considerate valide ai fini fiscali. Conoscere queste regole aiuta a non incorrere in eventuali sanzioni.

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