50^ Vogalonga | il percorso della regata la storia e i punti migliori dove vederla

Domenica 24 maggio 2026 si svolgerà a Venezia la 50ª edizione della Vogalonga, una tradizionale manifestazione remiera non competitiva che si tiene ogni anno nella città. La regata prevede un percorso che attraversa diversi punti della laguna, attirando partecipanti di varie provenienze. La manifestazione, nata come occasione di sensibilizzazione sulla tutela della laguna, ha una lunga storia che si intreccia con le tradizioni locali. Sono numerosi i punti della città e della laguna da cui si può assistere alla manifestazione.

Domenica 24 maggio 2026 torna a Venezia la Vogalonga, storica manifestazione remiera non competitiva che quest’anno festeggia la sua 50ª edizione. Un appuntamento diventato simbolo della città lagunare e della tradizione della voga veneta.LA STORIALa Vogalonga nacque nel 1975 grazie. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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