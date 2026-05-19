50 sfumature di grigio a La Ruota della Fortuna Gerry Scotti finge di non averlo letto | È un libro sui colori?

Durante una puntata di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha commentato l’arrivo di un tabellone dedicato a “50 sfumature di grigio”. Il quiz show ha mostrato il titolo del romanzo di E. L. James, noto per la sua trama tra passione e relazioni complicate. Scotti ha dichiarato di non averlo letto, chiedendo se si trattasse di un libro sui colori. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, in un momento caratterizzato da improvvisi commenti sul tema.

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