50 anni di Kevin Garnett l' uomo che aggiornò il software dell' Nba
Oggi si celebra il cinquantesimo compleanno di Kevin Garnett, un giocatore che ha segnato un cambiamento nel mondo del basket professionistico. Durante la sua carriera, ha sfidato le vecchie regole e le convenzioni che imponevano schemi rigidi e ruoli prefissati. Garnett ha portato un approccio più versatile e dinamico, modificando il modo in cui il gioco veniva interpretato e praticato. La sua influenza si è fatta sentire anche nel modo in cui le squadre hanno strutturato le strategie e allenato i giocatori.
Quando era lui a decollare, le cinture dovevano allacciarle gli altri: gli avversari quando la loro ultima spanna di elevazione era per lui la penultima; il pubblico quando l'esito di un'azione sembrava già impressa nella retina di chi assisteva all'azione prima che lui si manifestasse, straripante muscolarmente e al tempo stesso coordinato come fosse uscito da un trattato di meccanica di precisione, a decidere il destino di un'azione sotto l'uno o l'altro canestro. Kevin Garnett, un cestistico paradosso vivente: oggi compie cinquant’anni, eppure continua a sembrare una creatura fuori dal tempo; a distanza di anni la questione si mette a fuoco meglio: Garnett non è mai stato "soltanto" un fuoriclasse rappresentativo di un'epoca, assieme a pochissimi altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Kevin Garnett Chicago High School Story: The Birth Of A Legend
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