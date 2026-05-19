3bmeteo | Piogge e temporali Cosa accade in Italia

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì in Italia si presenta con un cielo variabile e condizioni di pioggia sparse. Secondo quanto riportato dal sito 3bmeteo.com, al Nord il cielo appare velato e si verificano alcuni rovesci pomeridiani sulle Alpi e sull’Appennino emiliano, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. La giornata si caratterizza per un passaggio di nuvole e temporali sparsi, che coinvolgono diverse zone del paese.

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Martedì con tempo variabile in tutta Italia. Come descritto dal sito 3bmeteo.com al Nord cielo velato con qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Appennino emiliano, in miglioramento serale. Al Centro piogge sparse al mattino su Toscana e Abruzzo, poi instabilità sulle zone interne con rovesci e temporali. Al Sud qualche pioggia in Puglia al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali lungo l’Appennino e sul Messinese, in attenuazione entro sera. In Sardegna nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni. Disabilità e scuola. Diritto allo studio e inclusività: il modello Medihospes Parla uno dei feriti: “Pensavo fosse un pazzo. Mi sento miracolato” GUARDA 🔗 Leggi su Iltempo.it

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