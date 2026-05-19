20 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio è il 140º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per un carattere intraprendente e razionale, con una buona capacità di analisi e un senso organizzativo sviluppato. In questo giorno si celebrano anche vari eventi storici e culturali, mentre gli amanti dell'astrologia consultano l'oroscopo del segno associato a questa data, che fornisce previsioni e caratteristiche generali legate ai nati in questo periodo.

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Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intraprendente e razionale, con una forte capacità di analisi e spirito organizzativo.Santo del giorno: San Bernardino da Siena, sacerdote.Proverbio del giorno: Maggio ventoso, anno fruttuoso.Fatti salienti: Nel 1506 muore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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