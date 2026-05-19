20° festa dello sport

Si svolge la ventesima edizione della Festa dello Sport, un evento che si terrà nel corso di due giornate nel 2026. Durante l’iniziativa sono previste attività sportive, momenti musicali e la presenza di stand dedicati al cibo. In ogni giornata si svolgerà un torneo di calcio organizzato in collaborazione con il GSO Pessano. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e mira a promuovere la pratica sportiva tra i partecipanti.

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