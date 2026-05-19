20° festa dello sport

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si svolge la ventesima edizione della Festa dello Sport, un evento che si terrà nel corso di due giornate nel 2026. Durante l’iniziativa sono previste attività sportive, momenti musicali e la presenza di stand dedicati al cibo. In ogni giornata si svolgerà un torneo di calcio organizzato in collaborazione con il GSO Pessano. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e mira a promuovere la pratica sportiva tra i partecipanti.

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Torna la consueta FESTA DELLO SPORT - 20° edizione - 20266 GIORNATE DI SPORT, MUSICA E BUON CIBOOgni giornata vedrà la presenza un torneo di calcio organizzato in collaborazione con il GSO Pessano.Sabato 6 giugno verrà organizzato un torneo di green volley denominato “Spritz volley”, alla sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Festa dello sport a Villa Romagnoli

Video Festa dello sport a Villa Romagnoli

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