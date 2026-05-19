19 05 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus tutti sotto accusa
Nel Napoletano, due donne, entrambe prostitute, sono state uccise a distanza di due giorni. Un uomo di 49 anni è stato arrestato e ha ammesso il delitto. Nel frattempo, nel Mediterraneo, le autorità israeliane hanno intercettato una flottiglia al largo di Cipro. In ambito sportivo, la Juventus si trova sotto inchiesta insieme a diverse altre persone.
Due donne uccise nel Napoletano, confessa un 49enne fermato. Entrambe prostitute, sono morte in due giorni diversi. L’uomo le avrebbe spinte nel vuoto durante colluttazione. Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro, anche italiani tra i fermati. Tajani chiede garanzie sulla loro sicurezza. Netanyahu: “Sventato un piano malvagio”. Juventus, tutti sotto accusa dopo il tonfo con la Fiorentina che rischia di costare la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Chiellini: “Viviamo alla giornata”. Questo articolo 1905 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus, tutti... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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