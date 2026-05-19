19 05 – Due donne uccise nel Napoletano – Israele intercetta la Flotilla al largo di Cipro – Juventus tutti sotto accusa

Nel Napoletano, due donne, entrambe prostitute, sono state uccise a distanza di due giorni. Un uomo di 49 anni è stato arrestato e ha ammesso il delitto. Nel frattempo, nel Mediterraneo, le autorità israeliane hanno intercettato una flottiglia al largo di Cipro. In ambito sportivo, la Juventus si trova sotto inchiesta insieme a diverse altre persone.

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