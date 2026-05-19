10 consigli infallibili di grooming consigliati da 10 esperti per diventare più attraente
Quattro amici, tutti esperti di stile e cura personale, hanno condiviso dieci suggerimenti pratici per migliorare il proprio aspetto. Questi consigli coprono aspetti come l’igiene, la scelta dei vestiti e la cura della barba, offrendo indicazioni semplici e concrete. Ogni suggerimento si basa sulla loro esperienza professionale e mira a aiutare chi desidera apparire più curato e sicuro di sé. Tutti i prodotti menzionati sono stati selezionati indipendentemente, senza influenze esterne o sponsorizzazioni.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il grooming perfetto è come un abito su misura: per vedere i risultati, ci vuole una piccola modifica alla volta. Devi accorciare i pantaloni, stringere la vita, accorciare le maniche, allargare il torace. nessuna di queste cose fa la differenza da sola. Ma insieme, creano qualcosa di bello e adatto a te. Pertanto, invece di una revisione totale del proprio grooming, concentrati su modifiche marginali: le cose che noti allo specchio, nelle foto o a metà di una lunga giornata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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