' ????? agoghé' – Ricerche scavi e musei archeologici nella rivista del Dipartimento di civiltà e forme del sapere

Il 21 maggio 2026 alle 11:00 si terrà un evento nella Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’università, organizzato in occasione di Amico Museo 2026. L’evento è promosso dalla Gipsoteca, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e con il supporto del Sistema Museale di Ateneo. La giornata prevede attività legate a ricerche, scavi e musei archeologici, con incontri e interventi in loco. La partecipazione è aperta e si svolgerà presso i locali dell’ateneo.

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In occasione di Amico Museo 2026 la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium, in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e con il supporto del Sistema Museale di Ateneo, organizza:Giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 11:00Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reperti archeologici nel cantiere del nuovo Ruggi: sorpresa tra gli scavi, possibili ritardiUna scoperta inattesa riaccende l’attenzione sul cantiere del nuovo ospedale Ruggi, in costruzione nell’area di San Leonardo, sui terreni ex...