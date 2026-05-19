? uncensored exhibition 22 23 24 maggio 2026 Milano

A Milano si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 una mostra collettiva dedicata alla fotografia istantanea erotica. È alla seconda edizione e vede la partecipazione di trenta artisti provenienti da diversi paesi. Tutti gli autori presentano opere realizzate con fotocamere Polaroid. La manifestazione si svolgerà in una sede ancora da definire e sarà accessibile al pubblico durante le tre giornate.

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