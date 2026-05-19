? uncensored exhibition 22 23 24 maggio 2026 Milano

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 una mostra collettiva dedicata alla fotografia istantanea erotica. È alla seconda edizione e vede la partecipazione di trenta artisti provenienti da diversi paesi. Tutti gli autori presentano opere realizzate con fotocamere Polaroid. La manifestazione si svolgerà in una sede ancora da definire e sarà accessibile al pubblico durante le tre giornate.

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Torna a Milano, la collettiva dedicata alla fotografia istantanea erotica. Alla seconda edizione, 30 artisti internazionali provenienti da tutto il mondo, accomunati dal comune mezzo della fotografia istantanea, presentano una selezione di immagini realizzate in Polaroid. Patrocinata dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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