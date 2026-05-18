Zona falcata Scurria invita il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

Il candidato sindaco del centrodestra a Messina ha invitato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a visitare la città. La visita è prevista per il 19 maggio e segue un invito rivolto in precedenza al ministro dello Sport. La zona interessata si trova in una zona falcata, e l’iniziativa è stata annunciata tramite comunicato ufficiale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’agenda del ministro durante il suo soggiorno.

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