Zona falcata Scurria invita il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin
Il candidato sindaco del centrodestra a Messina ha invitato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a visitare la città. La visita è prevista per il 19 maggio e segue un invito rivolto in precedenza al ministro dello Sport. La zona interessata si trova in una zona falcata, e l’iniziativa è stata annunciata tramite comunicato ufficiale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’agenda del ministro durante il suo soggiorno.
Dopo Abodi tocca a Pichetto Fratin ricevere la chiamata di Marcello Scurria. Il ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica domani, 19 maggio, sarà in visita a Messina su invito del candidato sindaco del centrodestra. L'obiettivo è riaccendere i riflettori sulla Zona Falcata. Al sopralluogo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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