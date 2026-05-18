Durante il fine settimana, nella Riviera, si sono svolte diverse iniziative politiche in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Una delle novità riguarda il sostegno di un esponente di rilievo del partito di governo a un candidato locale, mentre un altro rappresentante ha incontrato i marittimi per discutere delle loro esigenze. Questi eventi hanno coinvolto figure di spicco e rappresentanti delle forze politiche, attirando l’attenzione sui temi legati alle prossime consultazioni elettorali.

Fine settimana di iniziative politiche in Riviera in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. A San Benedetto sono arrivati esponenti nazionali ed europei a sostegno dei candidati, con appuntamenti pubblici, incontri con le categorie e confronti con il territorio. Ad aprire il weekend è stato l’eurodeputato del Partito Democratico Nicola Zingaretti, intervenuto in piazza Matteotti a sostegno di Giorgio Fede. Nel suo intervento, Zingaretti ha richiamato il ruolo delle amministrazioni locali e il valore del voto comunale nella vita quotidiana dei cittadini. Le elezioni comunali, ha affermato Nicola Zingaretti, "sono importanti perché si tratta di un voto che trova concretezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zingaretti spinge Fede. Lollobrigida dai marittimi

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