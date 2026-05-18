Zero spreco e Coldiretti insieme per l' agricoltura sociale

Da oggi, il settore agricolo si impegna a ridurre gli sprechi attraverso una collaborazione tra un'associazione dedicata alla lotta allo spreco alimentare e Coldiretti. Questa iniziativa mira a integrare l’agricoltura sociale come strumento per favorire l’inclusione e il sostegno alle comunità locali, valorizzando le risorse territoriali. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili che uniscano tutela ambientale e assistenza alle persone in difficoltà, puntando a rafforzare il rapporto tra agricoltura e coesione sociale senza coinvolgere figure o enti specifici.

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