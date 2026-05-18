Zero spreco e Coldiretti insieme per l' agricoltura sociale
Da oggi, il settore agricolo si impegna a ridurre gli sprechi attraverso una collaborazione tra un'associazione dedicata alla lotta allo spreco alimentare e Coldiretti. Questa iniziativa mira a integrare l’agricoltura sociale come strumento per favorire l’inclusione e il sostegno alle comunità locali, valorizzando le risorse territoriali. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili che uniscano tutela ambientale e assistenza alle persone in difficoltà, puntando a rafforzare il rapporto tra agricoltura e coesione sociale senza coinvolgere figure o enti specifici.
Trasformare il settore primario in un motore pulsante di coesione sociale, capace di coniugare la sostenibilità ambientale con il supporto concreto alle fragilità del territorio, rappresenta oggi la nuova frontiera dello sviluppo locale. È questo l’obiettivo ambizioso della collaborazione tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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