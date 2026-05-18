Il settore agricolo si apre a nuove sfide, puntando a integrare pratiche sostenibili con iniziative di inclusione sociale. Un progetto locale coinvolge un’associazione dedicata alla riduzione degli sprechi e un'organizzazione di produttori agricoli, con l’obiettivo di promuovere l’agricoltura sociale. La collaborazione mira a creare opportunità per persone in difficoltà, favorendo l’integrazione attraverso attività agricole. La proposta si inserisce in un quadro di politiche che cercano di unire tutela ambientale e interventi sociali sul territorio.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Trasformare il settore primario in un motore pulsante di coesione sociale, capace di coniugare la sostenibilità ambientale con il supporto concreto alle fragilità del territorio, rappresenta oggi la nuova frontiera dello sviluppo locale. È questo l’obiettivo ambizioso della collaborazione tra Coldiretti Arezzo e Zero Spreco - AISA Impianti, nel 25° anniversario della Legge di Orientamento che ha rivoluzionato l’agricoltura. L’iniziativa, presentata oggi presso il polo di recupero integrale rifiuti di San Zeno, trasforma la serra a recupero - presente presso la Centrale di calore- e i terreni agricoli adiacenti, in uno spazio innovativo dedicato a percorsi di incontro, inclusione e collaborazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Zero spreco” e Coldiretti Arezzo insieme per L’agricoltura sociale

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