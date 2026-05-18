Durante la partita contro il Verona, il calciatore non è entrato in campo, anche se sono stati effettuati alcuni cambi durante la ripresa, tra cui l’ingresso del terzo portiere e di un giovane classe 2007. Nel corso dell’intera durata dell’incontro, però, è rimasto in panchina senza scendere in campo. Alla fine, il giocatore ha ricevuto applausi timidi e ha mostrato un sorriso, segnando un addio silenzioso alla squadra e ai tifosi presenti allo stadio.

Davide Frattesi è rimasto lì, in panchina come molto spesso gli è capitato in stagione, ad osservare i propri compagni anche in quella che molto probabilmente è stata la sua ultima partita da giocatore dell'Inter a San Siro. A metà ripresa sono subentrati i big - Dimarco, Zielinski e Pio Esposito -, poi è toccato al giovanissimo Mosconi (classe 2007) e infine un po' di gloria pure per il terzo portiere Davide Di Gennaro. Frattesi è rimasto impassibile, anzi ha scherzato in panchina con i compagni che "accusavano" Dimarco (ridacchiando) di non impegnarsi abbastanza, ma il suo turno non è arrivato. Nessuna scelta di rottura, ovviamente, ma solo la conferma forse definitiva che il viaggio dell'ex Sassuolo in nerazzurro abbia ormai raggiunto il capolinea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero minuti in campo, applausi timidi e un sorriso... il triste addio di Frattesi a San Siro

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Zero minuti in campo, applausi timidi e un sorriso... il triste addio di Frattesi a San SiroNella ripresa contro il Verona sono subentrati persino il terzo portiere Di Gennaro e il classe 2007 Mosconi, ma Davide è rimasto in panchina per tutta la partita. E quest'estate saluterà il club nera ... gazzetta.it

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