Zeno Roveri trionfa nel doppio agli Internazionali d’Italia Under16

Da arezzonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zeno Roveri, tennista del Tennis Giotto, ha vinto il torneo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16. La finale si è conclusa con la sua vittoria, rappresentando un risultato importante per il giovane atleta. La competizione si è svolta sui campi italiani, coinvolgendo diversi giovani giocatori provenienti da vari Paesi. Questo successo si aggiunge ai risultati già ottenuti da Roveri nel corso dell’anno. La partecipazione e la conquista dimostrano l’impegno del ragazzo nel circuito giovanile.

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Un'altra grande soddisfazione per Zeno Roveri, portacolori del Tennis Giotto, che ha trionfato nel doppio agli Internazionali Bnl d’Italia Under16. Nato nel 2010, ha festeggiato sui campi del Foro Italico di Roma dove ha giocato in coppia con Giorgio Ghia del Tc Milano e dove è riuscito a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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