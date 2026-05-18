Zeno Roveri trionfa nel doppio agli Internazionali d’Italia Under16

Zeno Roveri, tennista del Tennis Giotto, ha vinto il torneo di doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16. La finale si è conclusa con la sua vittoria, rappresentando un risultato importante per il giovane atleta. La competizione si è svolta sui campi italiani, coinvolgendo diversi giovani giocatori provenienti da vari Paesi. Questo successo si aggiunge ai risultati già ottenuti da Roveri nel corso dell’anno. La partecipazione e la conquista dimostrano l’impegno del ragazzo nel circuito giovanile.

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