Zeno Roveri trionfa nel doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 18 maggio 2026 si sono conclusi gli incontri di doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16, con la vittoria di Zeno Roveri. La finale si è disputata su campi in terra battuta e ha visto Roveri e il suo compagno conquistare il titolo dopo aver superato in finale una coppia avversaria. La manifestazione si svolge nella regione centrale del paese e coinvolge giovani tennisti provenienti da diverse parti del mondo.

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Arezzo, 18 maggio 2026 – . Il portacolori del Tennis Giotto, nato nel 2010, ha festeggiato sui campi del Foro Italico di Roma dove ha giocato in coppia con Giorgio Ghia del Tc Milano e dove è riuscito a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del prestigioso torneo internazionale del circuito Tennis Europe World Tour al termine di una settimana di altissimo livello che è stata ulteriormente arricchita dal conseguimento dei quarti di finale nel tabellone individuale. Il percorso di Roveri, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, è stato costellato da otto successi con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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