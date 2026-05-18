Zeno Roveri trionfa nel doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16
Nella giornata del 18 maggio 2026 si sono conclusi gli incontri di doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16, con la vittoria di Zeno Roveri. La finale si è disputata su campi in terra battuta e ha visto Roveri e il suo compagno conquistare il titolo dopo aver superato in finale una coppia avversaria. La manifestazione si svolge nella regione centrale del paese e coinvolge giovani tennisti provenienti da diverse parti del mondo.
Arezzo, 18 maggio 2026 – . Il portacolori del Tennis Giotto, nato nel 2010, ha festeggiato sui campi del Foro Italico di Roma dove ha giocato in coppia con Giorgio Ghia del Tc Milano e dove è riuscito a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del prestigioso torneo internazionale del circuito Tennis Europe World Tour al termine di una settimana di altissimo livello che è stata ulteriormente arricchita dal conseguimento dei quarti di finale nel tabellone individuale. Il percorso di Roveri, accompagnato dal maestro Giovanni Ciacci, è stato costellato da otto successi con... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Roveri conquista Roma: il baby talento aretino trionfa agli Internazionali BNL Under16
Leggi anche: Internazionali BNL d'Italia, Paolini si ritira dal doppio con Errani