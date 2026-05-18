Zeno Roveri trionfa nel doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16

Nella giornata del 18 maggio 2026 si sono conclusi gli incontri di doppio agli Internazionali BNL d’Italia Under16, con la vittoria di Zeno Roveri. La finale si è disputata su campi in terra battuta e ha visto Roveri e il suo compagno conquistare il titolo dopo aver superato in finale una coppia avversaria. La manifestazione si svolge nella regione centrale del paese e coinvolge giovani tennisti provenienti da diverse parti del mondo.

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