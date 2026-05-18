Il presidente ucraino ha comunicato tramite Telegram che nelle ultime ore sono stati condotti raid notturni su Dnipro e Odessa, con un aumento degli attacchi russi in diverse zone del paese. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbe anche una nave cinese vicino a Odessa, secondo quanto riferito. Le autorità ucraine hanno riferito di danni e di vittime in alcune aree colpite, senza fornire dettagli sui numeri. La situazione rimane tesa nelle regioni interessate, con un incremento delle azioni militari nella notte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturni su Dnipro e Odessa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato attraverso Telegram una nuova ondata di pesanti attacchi russi contro diverse città del Paese, con particolare intensità nelle aree di Dnipro e Odessa. Secondo il leader ucraino, uno dei droni lanciati dalle forze russe avrebbe colpito una nave cinese nelle acque vicine a Odessa. Zelensky ha sottolineato che Mosca era perfettamente consapevole della presenza dell’imbarcazione nella zona al momento dell’attacco. Attacco durato oltre sei ore. Nel suo messaggio, il presidente ha spiegato che il bombardamento contro Dnipro si è protratto per più di sei ore durante la notte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zelensky denuncia nuovi attacchi russi: colpita anche una nave cinese vicino a Odessa

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