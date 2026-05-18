Zecchino D’Oro Casting Tour al Talenti Village

Al Talenti Village di Roma si svolgerà una tappa del Casting Tour Zecchino d'Oro. Durante l'evento, bambini e bambine avranno la possibilità di esibirsi interpretando una delle canzoni dello Zecchino d'Oro. La manifestazione è rivolta ai giovani che desiderano partecipare come solisti all'edizione del 2026. La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco e mostrare il proprio talento. L'iniziativa si inserisce nel percorso di selezione per la prossima edizione del famoso concorso musicale per i più piccoli.

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Si terrà al Talenti Village di Roma RM la prossima tappa del Casting Tour Zecchino d'Oro in cui tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a diventare solisti dell'edizione 2026 dello Zecchino d'Oro potranno esibirsi con una delle più belle canzoni dello Zecchino.L’appuntamento per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piccoli talenti a Savona: il Casting Tour cerca le nuove voci? Cosa sapere Il Casting Tour dello Zecchino d'Oro arriva al centro commerciale Il Gabbiano di Savona il 9 maggio. Music Day al Talenti VillageIl Music Day Roma torna al Talenti Village di via della Bufalotta, con un’altra edizione speciale della grande Fiera del Disco di Roma. Casting per voci soliste dello Zecchino d’Oro 2025: chiamata per i bambini tra i 3 e i 10 anni30 aprile 2025 – Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l’edizione 2024, torna a Vicolungo The Style Outlets il casting tour per la prossima edizione dello Zecchino d'Oro! Domenica 4 maggio, ... ilgiorno.it Zecchino d’oro, il casting a Castel Guelfo: ecco come partecipareCastel Guelfo (Bologna), 29 novembre 2023 – Sarà Castel Guelfo la prossima tappa del casting tour dello Zecchino d'oro in cui potranno esibirsi tutti i bambini e le bambine che vogliono provare a ... ilrestodelcarlino.it