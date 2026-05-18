Durante un commento recente, è stato detto che l’allenatore non ha fallito, anche se ha cercato di minimizzare l’esito negativo della partita di ieri. La discussione si concentra sull’interpretazione delle prestazioni recenti e sulla percezione dei risultati ottenuti dall’allenatore in questione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni tecniche o sviluppi specifici, ma si è parlato di un tentativo di ridimensionare una sconfitta con parole che sembrano voler distogliere l’attenzione da un risultato considerato negativo.

Zazzaroni: «Spalletti non ha fallito, ma ieri ha provato a ridimensionare la sconfitta». Il commento del giornalista dopo Juve Fiorentina. La Juventus esce con le ossa rotte dalla sfida interna contro gli eterni rivali della Fiorentina, e adesso la prospettiva sul futuro si fa maledettamente dura. A soli novanta minuti dal termine del campionato, in casa bianconera vedono complicarsi oltremodo la qualificazione alla prossima Champions League; l’undici di Luciano Spalletti sarà infatti costretto a vincere e, contemporaneamente, sperare in un passo falso del Milan (impegnato in casa contro il Cagliari) o della Roma (che affronterà il Verona sul difficile campo del Bentegodi). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni: «Spalletti non ha fallito, l’unico vero fallimento sarebbe un altro»

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