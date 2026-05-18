Zazzaroni | Beato chi arriverà dopo Conte a Napoli
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato brevemente la situazione del Calcio Napoli e il possibile arrivo di un nuovo allenatore al posto di Antonio Conte. Le sue parole si concentrano sul momento attuale della squadra e sull’incertezza legata ai cambiamenti in panchina. Zazzaroni ha espresso un pensiero sulla posizione di Conte e sull’eventuale vantaggio di chi arriverà dopo di lui, senza approfondimenti o analisi dettagliate.
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, dedica poche ma intense righe al Calcio Napoli e il futuro di Antonio Conte. Anche Zazzaroni sposa l’ipotesi dell’addio. Resta – lo diciamo noi – la questione di quegli otto milioni netti (sedici lordi) da sistemare. Non ci sembrano bruscolini. Perché i contratti sono contratti, De Laurentiis lo ricorda da oltre vent’anni. Vale per gli altri come anche per lui. E Conte ha ancora il terzo anno. Certo sarebbe una permanenza agitata, in scadenza, con continue domande sull’imminente fine del rapporto. Ma va detto che in scadenza, ad esempio, Mourinho vinse il triplete con l’Inter. Ma veniamo a quel che ha scritto Zazzaroni sul Corsport: Ho tenuto per ultimo Antonio Conte, posizione che non gli si addice. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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