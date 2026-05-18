Zazzaroni | Beato chi arriverà dopo Conte a Napoli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato brevemente la situazione del Calcio Napoli e il possibile arrivo di un nuovo allenatore al posto di Antonio Conte. Le sue parole si concentrano sul momento attuale della squadra e sull’incertezza legata ai cambiamenti in panchina. Zazzaroni ha espresso un pensiero sulla posizione di Conte e sull’eventuale vantaggio di chi arriverà dopo di lui, senza approfondimenti o analisi dettagliate.

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