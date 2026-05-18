Il cantante britannico ha espresso chiaramente di non apprezzare essere etichettato come il futuro del rock, commentando le dichiarazioni positive fatte da alcuni colleghi a suo riguardo. Recentemente, ha anche affrontato temi legati alla sua infanzia, correggendo alcuni fraintendimenti che sono stati fatti sulle sue esperienze passate. Le sue parole arrivano dopo un periodo in cui è stato al centro di discussioni sui suoi riconoscimenti nel panorama musicale.

Yungblud ha parlato delle dichiarazioni al miele che blasonati colleghi hanno rilasciato nei suoi confronti e chiarito alcuni malintesi riguardo alla sua infanzia. Il musicista è attualmente impegnato in una lunga tappa nordamericana del suo imponente tour mondiale Idols, a supporto dell’omonimo quarto lavoro in studio pubblicato nel 2025. Intervistato da The Paper, ha espresso il desiderio di ampliare il suo pubblico, manifestando la volontà di organizzare concerti ancora più grandi: “Ho suonato nelle arene, ho suonato ai festival, ma voglio diventare un artista da stadio.Devo solo ignorare le false voci che circolano”.A tal proposito, ha spiegato che il nome d’arte Yungblud è cambiato nel corso del tempo e che ora è “diventato tante cose diverse per tante persone diverse”, il che significa che si sente più libero di essere se stesso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Yungblud mette le cose in chiaro: “Non mi piace essere definito il futuro del rock”

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Aerosmith, YUNGBLUD - Problems - Traduzione in Italiano

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