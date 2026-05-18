World Championship 2026 CKA Kung Fu Terni in evidenza | Esperienza che lascia segni importanti TUTTI I PROTAGONISTI

Il campionato mondiale del 2026 organizzato dalla CKA ha visto la partecipazione di diverse squadre e atleti impegnati in competizioni di kung fu e altre discipline marziali. La manifestazione si è svolta in una struttura dedicata, attirando pubblico e appassionati da vari Paesi. Tra i protagonisti si sono distinti alcuni atleti e tecnici, che hanno condiviso momenti di confronto e competizione. L’evento si è concluso con numerose premiazioni e riconoscimenti ufficiali.

Un luogo di incontro tra culture, esperienze e tradizioni unite dalla stessa passione per il kung fu e le discipline marziali. Venerdì 15 e sabato 16 maggio è andato in scena a Perugia il 22° World Championship 2026 CKA. L’evento ha richiamato circa 1000 atleti e numerose società sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Where Winds Meet – The Wind Warrior Awakens!

Sullo stesso argomento

Kung Fu Terni, trionfo a Sora e primo posto nel circuito CKA: Giacomo Barbarossa ‘Best Fighter’ 2026Una delle competizioni più attese del panorama nazionale delle arti marziali si è svolta, lo scorso weekend, a Sora.

Oroscopo Branko mercoledì 22 aprile 2026: svolte importanti e nuove opportunità per tutti i segni zodiacaliL’oroscopo di mercoledì 22 aprile di Branko, che offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, analizzando aspetti legati all’amore, al...

World Snooker Championship 2026 live streams: watch for freeThe 2026 World Snooker Championship live streams represent the end of the 2025/26 snooker season and the world's best players will again descend the iconic Crucible Theater in Sheffield for the ... sports.yahoo.com

World Championship 2026: Schedule, seeds & BBC TV scheduleThe 2026 World Snooker Championship takes place at the Crucible Theatre in Sheffield from 18 April to 4 May - and you can watch every shot of the tournament live on the BBC. Defending champion Zhao ... msn.com