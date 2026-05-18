World Championship 2026 CKA Kung Fu Terni in evidenza | Esperienza che lascia segni importanti TUTTI I PROTAGONISTI
La competizione mondiale del 2026 organizzata dalla CKA si svolge nel centro di Terni, attirando atleti da diverse parti del mondo. La manifestazione riunisce praticanti di kung fu e altre discipline marziali, creando un momento di scambio tra culture diverse. I partecipanti si confrontano in varie categorie, portando in campo tecniche e preparazioni diverse. L’evento, descritto come un’esperienza che lascia segni importanti, coinvolge tutti i protagonisti nel condividere passione e tradizioni.
Un luogo di incontro tra culture, esperienze e tradizioni unite dalla stessa passione per il kung fu e le discipline marziali. Venerdì 15 e sabato 16 maggio è andato in scena a Perugia il 22° World Championship 2026 CKA. L’evento ha richiamato circa 1000 atleti e numerose società sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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