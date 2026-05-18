World Championship 2026 CKA Kung Fu Terni in evidenza | Esperienza che lascia segni importanti TUTTI I PROTAGONISTI

Da ternitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La competizione mondiale del 2026 organizzata dalla CKA si svolge nel centro di Terni, attirando atleti da diverse parti del mondo. La manifestazione riunisce praticanti di kung fu e altre discipline marziali, creando un momento di scambio tra culture diverse. I partecipanti si confrontano in varie categorie, portando in campo tecniche e preparazioni diverse. L’evento, descritto come un’esperienza che lascia segni importanti, coinvolge tutti i protagonisti nel condividere passione e tradizioni.

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Un luogo di incontro tra culture, esperienze e tradizioni unite dalla stessa passione per il kung fu e le discipline marziali. Venerdì 15 e sabato 16 maggio è andato in scena a Perugia il 22° World Championship 2026 CKA. L’evento ha richiamato circa 1000 atleti e numerose società sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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