Workshop di Cianotipia

Si è svolto un workshop dedicato alla cianotipia, una tecnica di stampa fotografica antica che utilizza la luce del sole per creare immagini di colore blu. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente il processo senza l'uso di una camera oscura, ottenendo risultati personalizzati e unici. La tecnica si distingue per la sua semplicità e per il risultato visivo caratteristico, che rende questa forma d'arte ancora oggi apprezzata.

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La cianotipia è un' antica tecnica di stampa fotografica che lascia ampio spazio alla creatività e non ha bisogno della camera oscura, sfrutta la luce del sole dando le inconfondibili immagini di colore blu.Sabato 23 maggio dalle 10.30 alle 13.00 presso OFFLABstudio in via Paola Falconieri 39 a. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Workshop cianotipia Sullo stesso argomento Workshop di scrittura e lettura consapevole a ZolaA La Mandria arriva un Workshop di Scrittura pensato per chi ama perdersi tra le pagine di un libro e sogna di crearle. Leggi anche: Silent reading con workshop di blackout poetry Cianotipia: Workshop Fotografico in Biblioteca Carpenedo BissuolaA partire da settembre, la Biblioteca Carpenedo Bissuola ospita nei propri spazi un workshop fotografico di Claudia Corrent, in collaborazione con Associazione culturale Arte-Mide e Rete Biblioteche ... comune.venezia.it Workshop di Ciasnotipia allo Spazio FaseIn occasione dello Studio Visit Tavola Periodica, l’artista Fargo realizzerà un workshop di cianotipia, coinvolgendo attivamente le persone nella realizzazione di una serie di opere. Gli interventi di ... bergamonews.it