Willem II-Volendam mercoledì 20 maggio 2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Padroni di casa favoriti

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:45 si giocherà l’incontro tra Willem II e Volendam, con le formazioni ufficiali già annunciate. I padroni di casa sono favoriti secondo le quote scommesse. Nel fine settimana, Willem II ha superato l’Almere City con un risultato di 2-0, consolidando la qualificazione alla finale dei play-off promozione, dopo aver vinto anche l’andata per 1-0. La partita si svolgerà in casa del Willem II, che punta a ottenere il passaggio alla prossima fase.

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