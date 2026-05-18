Willem II-Volendam mercoledì 20 maggio 2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Padroni di casa favoriti

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 18:45 si giocherà l’incontro tra Willem II e Volendam, con le formazioni ufficiali già annunciate. I padroni di casa sono favoriti secondo le quote scommesse. Nel fine settimana, Willem II ha superato l’Almere City con un risultato di 2-0, consolidando la qualificazione alla finale dei play-off promozione, dopo aver vinto anche l’andata per 1-0. La partita si svolgerà in casa del Willem II, che punta a ottenere il passaggio alla prossima fase.

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Sabato il Willem II ha battuto l’Almere City per 2-0, risultato che, dopo la vittoria per 1-0 all’andata, è ampiamente bastato per conquistare un posto nella finale dei play-off promozione. La squadra di Tilburg affronterà il Volendam in uno stadio tutto esaurito nella speranza che si repeta quello che ultimamente sta succedendo abbastanza spesso, ovvero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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