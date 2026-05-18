Washington | 15.000 persone al Mall per ridedicare l’America a Dio

A Washington si è svolta una manifestazione con circa 15.000 partecipanti al Mall, dedicata alla ridedicazione dell’America a Dio. Durante l’evento sono saliti sul palco diversi leader politici, insieme a predicatori religiosi, per pronunciare discorsi e benedizioni. La presenza di figure politiche ha suscitato discussioni riguardo all’intersezione tra religione e istituzioni federali. La manifestazione ha attirato attenzione sui rapporti tra i rappresentanti governativi e le pratiche religiose pubbliche.

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