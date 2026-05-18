Washington | 15.000 persone al Mall per ridedicare l’America a Dio

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Washington si è svolta una manifestazione con circa 15.000 partecipanti al Mall, dedicata alla ridedicazione dell’America a Dio. Durante l’evento sono saliti sul palco diversi leader politici, insieme a predicatori religiosi, per pronunciare discorsi e benedizioni. La presenza di figure politiche ha suscitato discussioni riguardo all’intersezione tra religione e istituzioni federali. La manifestazione ha attirato attenzione sui rapporti tra i rappresentanti governativi e le pratiche religiose pubbliche.

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? Punti chiave Chi sono i leader politici che saliranno sul palco con i predicatori?. Come influenzerà questa unione la laicità delle istituzioni federali americane?. Perché la Casa Bianca ha scelto di organizzare questo evento religioso?. Quali conseguenze avrà questo fronte comune sulle future decisioni governative?.? In Breve Programma prevede interventi di leader repubblicani e predicatori evangelici al Mall.. Musica Christian Rock accompagna i momenti di riflessione durante la giornata.. Streaming digitale dell'evento disponibile solo per gli utenti con abbonamento premium.. L'iniziativa segnala una crescente simbiosi tra autorità civile e guide spirituali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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