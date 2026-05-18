W la libertà Guerriero | Istituire nucleo tecnico attuazione Piano verde

Un nuovo nucleo tecnico per l’attuazione del Piano verde sarà istituito per migliorare la gestione del patrimonio verde urbano. Attualmente, solo dieci città capoluogo in Italia dispongono di uno strumento organico dedicato a questo scopo. La decisione è stata comunicata da un rappresentante istituzionale, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare le competenze e le risorse dedicate alla tutela e allo sviluppo delle aree verdi cittadine. La creazione di questo nucleo mira a pianificare interventi più efficaci e coordinati.

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