vuelle verso il pienone

L’entusiasmo per la recente vittoria di Rimini ha portato a un aumento della prevendita per l’evento previsto nella città. La richiesta di biglietti sta crescendo rapidamente, tanto che una delle due aree di posti è già terminata. La vendita dei biglietti continua, e si registra un alto afflusso di pubblico, con molte persone che cercano di assicurarsi un posto per assistere all’appuntamento. La situazione attuale indica un’affluenza superiore alle aspettative iniziali.

L’adrenalina che si è diffusa in città dopo l’impresa di Rimini sta facendo volare la prevendita: una delle due gradinate è già sold-out. Sbloccati ieri a mezzogiorno, nel pomeriggio i biglietti venduti erano già 2.500, con tanti non abbonati che hanno già comprato i posti liberi. Ma la prelazione per gli abbonati, che andrà avanti sino alle 12 di domani, farà certamente lievitare il numero per quello che viene vissuto come un evento. Una gara cinque nei playoff è sempre emozionante, in un derby lo è ancora di più, a maggior ragione quando tutti ti davano per morto. Ma dove nasce la resurrezione della Vuelle dopo la disfatta di garatre? I numeri non sempre raccontano tutta la verità su una partita, ma possono spiegarne alcuni aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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