Volo Milano-Boston senza scali | così JetBlue debutta ufficialmente in Italia

Una nuova rotta transatlantica inizia a operare senza scali tra Milano e Boston, segnando il debutto ufficiale di una compagnia aerea statunitense nel mercato italiano. La rotta collega direttamente i due aeroporti, offrendo un collegamento più rapido tra le due città. La compagnia ha annunciato l’avvio dei voli, che si svolgeranno con frequenza regolare. L’operazione rappresenta il primo passo di una presenza stabile in Italia per questa compagnia, che fino ad ora aveva limitato le sue rotte internazionali.

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Il panorama dei trasporti aerei transatlantici si arricchisce di un protagonista inedito per gli aeroporti nazionali. JetBlue, importante realtà low-cost americana con sede centrale a New York, ha inaugurato ufficialmente i propri servizi in Italia collegando lo scalo di Milano Malpensa con il Boston Logan International Airport. Questa mossa strategica porta a 9 le mete europee servite dal vettore, consolidando la sua presenza nel vecchio continente dopo le aperture di Londra, Parigi e Amsterdam. L'arrivo di questa società rappresenta una novità significativa per i viaggiatori del Nord Italia, i quali dispongono ora di una alternativa ulteriore per raggiungere la costa orientale degli Stati Uniti senza scali intermedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volo Milano-Boston senza scali: così JetBlue debutta ufficialmente in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento JetBlue sbarca in Italia: volo diretto tra Boston e Milano Malpensa? Punti chiave Come cambierà il viaggio transatlantico con le nuove opzioni di bordo? Perché il legame tra Milano e Boston è così strategico? Chi... Malpensa, JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-MilanoLa compagnia aerea JetBlue debutta in Italia con l’avvio, oggi, del nuovo collegamento giornaliero stagionale tra il Boston Logan International... Benvenuta #JetBlue a #Milano! il vettore americano vola finalmente anche in Italia grazie al nuovo collegamento stagionale giornaliero tra Milano #Malpensa e #Boston, operato con A321XL in continuazione 24 posti di business class Mint+ 114 in economy In x.com Malpensa, JetBlue decolla in Italia con il nuovo volo Boston-MilanoIl collegamento giornaliero stagionale tra lo scalo gestito da Sea e l’aeroporto Logan amplia a nove destinazioni europee la rete transatlantica per gli Usa ... msn.com JetBlue arriva in Italia: inaugurato il nuovo volo giornaliero Milano-BostonIl network transatlantico si espande a nove destinazioni europee. Per l'occasione della nuova tratta previste offerte sui biglietti ... tg24.sky.it